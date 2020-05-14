شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحتاج حافز سلبي – تحليل - 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية يوم أمس وحاول كسر حاجز 29.00، لكنه يظهر ميلاً صاعداً الآن ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 29.80، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، والتي تستهدف مستوى 27.90 مبدئياً.

نذكر بأن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 26.00 كمحطة سلبية تالية، بينما يمثل اختراق 29.80 مفتاح تعافي السعر والتوجه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 32.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.50 والمقاومة 31.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط