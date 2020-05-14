شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتأثر بالعزم الإيجابي – تحليل - 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية جديدة ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، وقد يتجه لاختبار المقاومة المحورية 26.70 خلال الجلسات القادمة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي ليدعم فرص الارتداد هبوطاً والتداول بسلبية على المدى اللحظي.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مرجّحاً للجلسات القادمة ما لم يندفع لاسعر لاختراق مستوى 26.70 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 24.50 وتمتد إلى 22.00 في حال نجح السعر بكسر المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط