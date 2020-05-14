شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزحف نحو الأعلى – تحليل - 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات إيجابية طفيفة ليزحف نحو مقاومة القناة اللحظية التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 16.00 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 15.08 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.30 والمقاومة 15.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد