شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب عملية اختبار مقاومة المثلث التي تنخفض الآن إلى 1719.00، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1747.43 وتمتد إلى 1785.00.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1678.45 والثبات دونه، حيث إن كسره سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1635.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1745.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد