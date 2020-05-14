الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبتعد عن الدعم – تحليل - 14-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليبتعد عن مستوى 1.4015، معززاً التوقعات باستمرار سيطرة الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 1.4264 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
لذلك، سيبقى الميل الصاعد متوقعاً على المدى اللحظي ما لم يتم كسر مستوى 1.4015 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4015 والمقاومة 1.4180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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