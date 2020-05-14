شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتجه نحو الدعم – تحليل - 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية متوقعة يوم أمس في طريقه لزيارة دعم النطاق الجانبي الذي يتواجد عند 106.44، ويحصل على إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، والتي تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

لكن حتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الميل الجانبي بين الدعم المذكور والمقاومة 107.68 إلى أن يتم اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم سيدفع السعر إلى 105.00 بشكل مباشر، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر للارتفاع والتوجه نحو 109.22 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.30 والمقاومة 107.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي