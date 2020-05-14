شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ يوم أمس ليبتعد عن مستوى 1.2304، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط للفترة القادمة بفعالية، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.2093.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة التي تنتظم داخل القناة الهابطة الموضحة بالصورة، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 1.2304 و1.2380 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2130 والمقاومة 1.2305
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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