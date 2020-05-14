شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.0840، ليتجه نحو انخفاض محتمل خلال الجلسات القادمة، لكننا نلاحظ أن السعر يتحرك ضمن قناة لحظية صاعدة يتواجد دعمها عند 1.0790، يحتاج لكسر هذا الدعم لتأكيد استمرار الانخفاض.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد الآن إلى أن يتم اختراق أحد مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثل بالدعم 1.0790 والمقاومة 1.0840، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر نحو 1.0700 ثم 1.0640 كأهداف سلبية تالية، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.0966 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير