شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها وتغلق على انخفاض مع هبوط الداو جونز بأكثر من 500 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء متأثرة بالضغوط على قطاع الطاقة فضلا عن التحذيرات التي أطلقها رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وكان "باول" قد أطلقت تحذيرات بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه انكماشا سريعا ويعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية بسبب أزمة فيروس كورونا المستمرة.



وأضاف "باول" بأن البنك المركزي سيببذل قصارى جهده وسوف يستعين بكافة الأدوات لدعم الاقتصاد المتضرر من الأزمة، لكنه استبعد فرض فائدة سالبة.



وفي سياق آخر، كشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 1.3% خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.5%.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.9% وأغلق عند 25.29 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 26.4 دولار وأقل سعر عند 24.7 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 2.6% مغلقا عند 29.19 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 30.5 دولار وأقل سعر عند 28.9 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 2.2% (ما يعادل 517 نقطة) إلى 23248 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 23706 نقاط وأقل مستوى عند 23067 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 139 نقطة) إلى 8863 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9074 نقطة وأقل مستوى عند 8752 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.7% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 2820 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2874 نقطة وأقل مستوى عند 2793 نقطة.