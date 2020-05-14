شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تهبط 2.5% وسط تنافسية شديدة بين عدد من المنتجين حول العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل اشتداد التنافسية بين الولايات المتحدة وعدد من المنتجين على مستوى العالم بالتزامن مع أزمة فيروس "كورونا" ومحاولة العديد من الدول الحصول على اكبر حصة في السوق.



وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها عن موسم 2020/2021 بأن إنتاج القمح العالمي يشهد وفرة الأمر الذي يزيد التنافس بين مختلف الدول لبيع أكبر قدر ممكن والفوز بعدد كبير من العملاء.

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وذكر التقرير الأمريكي بأن دولا مثل الأرجنتين من المتوقع أن تعزز صادراتها وتجذب المزيد من العملاء والمشترين على القمح الخاص بها في الفترة المقبلة.



وعلاوة على ذلك، يقول التقرير أيضا إن أستراليا سوف تجني أكبر قدر من محصول القمح في أربع سنوات خلال موسم الحصاد الجاري بدعم من تحسن الظروف المناخية المواتية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.5% وأغلقت عند 5.01 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 5.14 دولار وأقل سعر عند 5.00 دولار.