شكرا لقرائتكم خبر عن تأملات في تفكيك العولمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد العريان *

بعد تعرضها لصدمتين كبيرتين في السنوات العشر الماضية، تعاني خيوط نسيج الاقتصاد العالمي المترابطة بقوة، تداعيات الصدمة الثالثة التي تسبب بها تفشي «كوفيد-19» وهي الأكبر.

وتواجه العولمة حالياً تهديدات تفكيك ثلاثية الأبعاد، يمكن أن تؤدي إلى فك الارتباط التدريجي طويل الأمد في علاقات التجارة والاستثمار العالمية، ما يزيد من شدة الرياح المعاكسة التي تواجه قطاعات الاقتصاد العالمي.

ويستطيع القادة السياسيون اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي أوجدتها أزمة «كوفيد-19»، ويجب عليهم ذلك. ولكن في الوقت الذي يبحث فيه الناس عن الأمن من حكوماتهم الوطنية، هل يمكن للدول القومية أن تحشد التضامن والوحدة اللازمة؛ لمكافحة الوباء وتداعياته الاقتصادية؟

بات من شبه المؤكد أن النداءات الحالية لإعادة الالتزام بعملية العولمة، سوف تلقى آذاناً صماء- خاصة لأن جهود مواجهة الصدمة الأخيرة ستقودها الحكومات والشركات والأسر في البلدان المتقدمة. وبدلاً من ذلك، ينصح أولئك الذين يحرصون على المحافظة على العولمة على المدى الطويل، بالتركيز على تقليص الاضطرابات الناجمة عن الفترة القادمة من تطبيق شروط العولمة، ثم بعد ذلك، وضع الأساس لعملية أكثر استدامة.

ومن الواضح أن العديد من الشركات المبتدئة سوف تسعى إلى تحقيق توازن بين الكفاءة والمرونة لتجنب المخاطر مع خروجها من صدمة الوباء المدمرة. كما أن العلاقات الحميمة في عالم الشركات مع سلاسل التوريد العالمية والتي دامت سنوات وكانت فاعلة سواء لجهة الكلفة أو لجهة إدارة المخزونات، سوف تؤدي في الوقت المناسب إلى إفساح المجال لنهج مغرق في المحلية والوطنية؛ يتضمن شراكات جديدة في مختلف الأنشطة.

وهذا التوجه لا بد أن يحظى برضا ودعم حكوميين، ويترجم من خلال منح تفويضات حكومية؛ لتأمين مدخلات أكثر أماناً للقطاعات التي تعد ذات أهمية أمن وطنية. وقد بدأنا نشهد مثل هذه المتطلبات في الولايات المتحدة في قطاعات الطاقة والاتصالات والرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية. إنها مسألة وقت فقط حتى ينتشر هذا الاتجاه إلى قطاعات وبلدان أخرى.

من المرجح أن تتسبب عواقب المرحلة الحالية لإدارة الأزمات في لعبة اتهامات مكثفة، ما يضيف قوة دفع جيوسياسية إلى مناهضة العولمة. وتشكو الولايات المتحدة من أن الصين لم تفعل ما يكفي لاحتواء انتشار الفيروس، وإبلاغ الدول الأخرى بخطورته. حتى أن بعض السياسيين الأمريكيين دعوا الصين إلى دفع تعويضات نتيجة لذلك. ويرى الكثيرون في أمريكا وأماكن أخرى أن تعامل الصين مع «كوفيد-19» يقدم الدليل على فشلها في تحمل مسؤولياتها أمام العالم.

ومن المرجح أن يؤدي الوضع الجيوسياسي المتدهور إلى تكثيف تسليح أدوات السياسة الاقتصادية التي تسارعت خلال الحرب التجارية الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة، وهي الضربة الثانية لعملية العولمة. وهذا بدوره سيؤكد مخاوف العديد من الشركات المتعددة الجنسيات من أنها لم تعد قادرة على الاعتماد على فرضيتي تشغيل رئيسيتين هما: التكامل والترابط بين مواطن الإنتاج وأسواق الاستهلاك وتدفق الاستثمارات العالمية من جهة؛ وحل النزاعات التجارية والاستثمارية من خلال المؤسسات المتعددة الأطراف التي تفرض سيادة القانون من جهة ثانية.

فالخطاب المناهض للصين اليوم سيعطي زخماً جديداً لأول رد فعل ضد العولمة ظهر قبل عقد من الزمن. فقد أدى شعور بعض شرائح السكان بالعزلة والتهميش في ظل العولمة، إلى تفاقم رد الفعل المناهض للمؤسسة، وبالتالي ظهور بعض الحركات السياسية الأكثر تطرفاً التي حققت بعض النجاحات السريعة المثيرة للدهشة، والتي ليس أقلها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد أضعفت هذه التطورات جهود التعاون في مجال السياسات العالمية بشكل لافت، وهو ما انعكس بشكل صارخ في جهد العالم غير المنسق؛ لاحتواء «كوفيد-19».

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا ليس الوقت المناسب لتعرض الاقتصاد العالمي لهزات جديدة من خلال تفكيك العولمة التتابعي. فمعظم دول العالم وجميع قطاعات اقتصاداتها تقريباً (الشركات والحكومات والأسر) سوف تخرج بنهاية الأزمة مثقلة بأعباء ارتفاع مستويات الديون. وفي غياب جولة رئيسية من جهود إعادة هيكلة الديون، سوف تضعف قدرة البلدان النامية على وجه الخصوص، على خدمة ديونها؛ بسبب معوقات أهمها مستويات البطالة المرتفعة، وفقدان الدخل، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وربما الاستهلاك الأقل ديناميكية.

في ظل هذه الخلفية، سوف يجنح أولئك الذين يقدرون قوة الترابط عبر الحدود في إطلاق العنان للفرص الاقتصادية المربحة لكل الأطراف، والحد من مخاطر النزاعات العسكرية الكبرى، إلى الدفاع عن الوضع الذي كان سائداً قبل تفشي الوباء. لكن من غير المرجح أن يكتسب هذا النهج زخماً في الوقت الذي أصبحت فيه الحكومات أكثر تركيزاً على كل ما هو محلي، وهي تكافح الأضرار المباشرة وغير المباشرة للوباء، ولا تزال الشركات تعاني الاضطرابات في سلاسل التوريد والأسواق العالمية، ولدى الأسر شعور متزايد بانعدام الأمن الاقتصادي.

وبدلاً من خوض حرب مبادئ لا يمكن الفوز بها، يجب على دعاة العولمة اعتماد نهج أكثر واقعية يركز على أولويتين هما: إيجاد طرق مضمونة النتائج لإدارة عملية منظمة وتدريجية لتفكيك العولمة الجزئي، بما في ذلك تجنب الانحدار إلى التركيز على التغيير المحلي الذي يؤدي إلى ألم ومعاناة الجميع في غنى عنها، والبدء في إرساء أسس أكثر صلابة لإعادة إطلاق عملية العولمة الأكثر شمولاً واستدامة؛ حيث يلعب القطاع الخاص فيها دوراً أكبر في التصميم والتنفيذ.

* منشور في «بروجيكت سينديكيت»