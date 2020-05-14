دبي تحدث ضوابط المرحلة الثانية لإعادة فتح القطاع السياحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري ـ دبي، تحديثاً لاشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي؛ وذلك في المرحلة الثانية لخطة إعادة الفتح، اعتباراً من الثلاثاء 12 مايو/‏أيار 2020، وتماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة؛ لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد؛ «كوفيدـ 19». وبحسب التعميم الصادر عن «دبي للسياحة»، تم السماح للأنشطة السياحية والرياضية التي تمارس في الهواء الطلق بشكل فردي حتى 5 أفراد وجميع الأنشطة الرياضية المائية المسموح بها وأنشطة تأجير قوارب النزهة والسياحة وما إلى ذلك وتأجير الدراجات والمعدات بما في ذلك «القوارب» و«الجتسكي» و«سكاي دايف».

وتشمل الشروط: الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المنشآت بحسب إرشادات بلدية دبي، وترك مسافة مترين بين الأشخاص و4 أمتار بين مجموعتين من الأشخاص والحد الأقصى للمجموعة الواحدة 5 أشخاص. أما النشاطات غير المشمولة في القطاع فهي الأنشطة السياحية الخارجية لمجموعات كبيرة تتكون من أكثر من 5 أشخاص وجميع الأنشطة السياحية والرياضية الداخلية والحفلات والفعاليات.

وأصدرت «دبي للسياحة» ضوابط واشتراطات تتعلق بالصحة والنظافة مثل: تنظيف جميع القوارب وتشمل: تطهير «الجيتسكي» بعد كل استخدام، وتطهير سترات النجاة والمعدات المستأجرة بعد كل استخدام وارتداء الأقنعة والقفازات عند استخدام معدات تأجير للاستعمال الشخصي وجميع الزوار وفحص درجة الحرارة لجميع الموظفين وإلزامية ارتدائهم للأقنعة والقفازات، ويسمح باستخدام الجيتسكي لفرد واحد فقط

أكدت «دبي للسياحة»، أنه بالنسبة

للقفز المظلي «سكاي دايف»، فينبغي تخفيض الطاقة الاستيعابية أثناء الطيران؛ لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي وتطهير جميع المعدات بعد كل استخدام وإخضاع العملاء لفحص حرارة وارتداء الأقنعة على متن الطائرة طول مدة الرحلة ويسمح لقافزي المظلات وسيمح للقافزين بإزالة الأقنعة أثناء القفز ويجب على شركة «سكاي دايف» إدارة هذا الإجراء، كما أن القفز المظلي جنباً إلى جنب غير مسموح.



كاميرات حرارية



وينبغي توفير جهاز ماسح، كاميرات حرارية، وأجهزة قياس للحرارة للقيام بالفحوص الطبية ورصد الحالات المصابة المحتملة.

وينبغي اتخاذ إجراءات الصحة والنظافة مثل: القيام بتعقيم عالي الكثافة بعد ساعات العمل لجميع المناطق والمساحات المشتركة على الشواطئ بحسب إرشادات بلدية دبي ويشمل الحمامات ومناطق الاستحمام وأكشاك الطعام وأية أماكن أخرى مشتركة، والتأكد من تنظيف جميع المناطق بعد كل استخدام وارتداء الأقنعة والقفازات يعد إلزامياً لجميع الزوار ويشمل الأطفال وتوفير مناطق عزل إلزامية لعزل الحالات المشتبه فيها لحين تحويلهم إلى هيئة الصحة في دبي؛ لإجراء الفحوص اللازمة.



الشواطئ

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وتبقى الشواطئ العامة مغلقة وغير متاحة للجمهور باستثناء الأنشطة المذكورة في هذه القواعد والسماح بإمكانية تقديم المأكولات والمشروبات والسماح للمطاعم والمقاهي بمعاودة نشاطها شريطة اتباع إرشادات القطاع وتشجيع الدفع من دون تلامس.

والسماح لنزلاء الفنادق فقط بالدخول إلى الشواطئ التابعة للفنادق فقط ولا يمكن للضيوف الخارجيين من غير النزلاء شراء تذاكر دخول للشواطئ. وترك مسافة مترين بين الأشخاص ومسافة 4 أمتار بين مجموعتين من الأشخاص على الشواطئ التابعة للفنادق وبين أسرة التشميس الإبقاء على ماسافة «مترين في حال استخدام أسرة التشميس من قِبَل عائلة واحدة» وغير مسموح بوجود أكثر من 10 أشخاص في المجموعة الواحدة سواء إن كانوا من عائلة أو أصدقاء أو مدربين إلخ وإعادة فتح الشواطئ الخاصة بالفنادق بأقل سعة 30% حفاظاً على التباعد الاجتماعي.



المأكولات والمشروبات



والسماح بتقديم المأكولات والمشروبات والسماح للمطاعم والمقاهي وعربات الطعام بمعاودة نشاطها شريطة اتباع إرشادات القطاع اللازمة، واتباع الإرشادات الصادرة مسبقاً بخصوص الرياضات المائية ويجب وضع الإعلانات والقواعد العامة في مواقع واضحة للغاية عند كل المداخل وفي جميع الأماكن العامة الأخرى.

وأصدرت «دبي للسياحة» قواعد إرشادية للمنشآت الفندقية تشمل توصية بعملية تسجيل دخول النزلاء إلى الفنادق وخروجهم عبر الإنترنت في حال وجود هذه الإمكانات في الفنادق.

كما ألزمت المنشآت الفندقية بتعبئة استمارات طبية/صحية خاصة ب«كوفيد 19» من قبل النزلاء على أن يتم الحفاظ على خصوصية البيانات، كما يجب اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.



غرف الفنادق والمصاعد



وبينت القواعد الإرشادية أن الحد الأدنى بين تسجيل الدخول لكل غرفة فندقية هو 24 ساعة بعد تسجيل الخروج منها والحد الأدنى 72 ساعة في حال تم استخدام الغرفة سابقاً من قبل حالة مشتبه فيها أو من قبل أحد العاملين المخالطين في الخطوط الأمامية مثل الأطباء والممرضات وغيرهم للقيام بعملية التطهير.ويجب أن تقتصر قدرة المصاعد على 30%، والالتزام بالتعقيم المستمر لجميع المناطق التابعة لردهة الفندق والحمامات بما يتماشى مع إرشادات إدارة الصحة والسلامة في البلدية وبمعدل مرة واحدة كل ساعة أو بعد كل استخدام.

وطلبت الدائرة تعيين مدير مسؤول عن النظافة؛ للتأكد من النظافة في كل منشأة، كما يجب توفير أماكن مخصصة للعزل والحجر الصحي.

ويتواصل منع جميع أشكال وأنواع البوفيهات، فيما يتم قبول الزبائن في المطاعم والمقاهي والذين ليس لديهم أي حجز مسبق في حال لم يتم الوصول إلى الحد الأدنى للقدرة الاستيعابية.

وشددت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على ضرورة مواصلة اتباع وتطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعلن عنها من جانب مختلف الجهات المعنية سواء المحلية أو الاتحادية، والتي يترتب على الجميع اتباعها وتطبيقها بصورة دقيقة في كافة الأوقات بما يكفل تعزيز جهود الوقاية والتصدي لفيروس «كورونا» والحد من انتشاره وصولاً للقضاء عليه. وتشمل التعديلات، مع الحفاظ على كافة التدابير والإجراءات الوقائية المُعلنة، مراكز التسوق في دبي وأسلوب عمل متاجرها من ناحية السماح باسترجاع أو استبدال البضائع، وكذلك استخدام غرف القياس وفق ضوابط واشتراطات تضمن سلامة المتسوقين