شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخسر الصين أوروبا نهائياً؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أندرياس كلوث *

إذا كان عام 2019 هو العام الذي بدأ فيه الأوروبيون يبدون شكوكًا جدية بشأن نوايا بكين الجيوسياسية، فقد يسجل عام 2020 تاريخياً اللحظة التي انقلبوا فيها ضد الصين في ضرب من التحدي. ولن يكون ذلك بسبب اتهام الصين بأنها أفلتت كوفيد-19 من عقاله، وهو ما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته، مهووسين به، بل لأن الصين، بمحاولتها الاستثمار في الوباء بحملة دعائية سلسة لكنها غير محكمة، كشفت عن مكرها للأوروبيين عن غير قصد.

ولا شك أن الدافع وراء الدعاية الصينية واضح لكل ذي بصيرة. فمع تراجع دور الولايات المتحدة برئاسة ترامب، ترى بكين أن الفرصة للارتقاء إلى وضع قوة عظمى سنحت ولا بد من اغتنامها. ولعل أكبر جائزة جيوسياسية في هذا السباق هي الاتحاد الأوروبي، الذي كان مستكيناً وآمناً في إطار المعسكر الغربي وشراكته عبر الأطلسي، ولكن السنوات الأخيرة زادت من قلق الأوروبيين بشأن سياسات ترامب والانفتاح على التجارة والاستثمار والتأثير الصيني.

ومع انتقال مركز الوباء من ووهان إلى دول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا، تحركت بكين على المسار الصحيح. وبدءًا من منتصف مارس، أرسلت إلى أوروبا شحنات كبيرة من أقنعة الوجه وغيرها من المعدات الطبية، مزينة بالأعلام الصينية. بعض هذه المعدات كانت رديئة، لكن الناس اعتبروها لفتة لطيفة. وهكذا بات من الممكن للصين أن تتمسك بدبلوماسية الأقنعة وأن تمضي قدماً.

لكنها لم تفعل، وبدلاً من ذلك، بدأ الصينيون في نشر المعلومات المضللة، التي تهدف على ما يبدو إلى تصوير ديمقراطيات الاتحاد الأوروبي على أنها مهترئة وأن الصين المستبدة في نظرهم، دولة قوية وأكثر فاعلية. ففي فرنسا، نشرت السفارة الصينية على موقعها على الإنترنت اتهامًا شديدًا بأن دور المسنين الفرنسية تترك كبار السن يواجهون الموت. وفي إيطاليا، نسجت الدمى الصينية حكايات تقول إن الفيروس قد نشأ في أوروبا، وركزت على عروض مقاطع فيديو تظهر الرومان وهم يعزفون النشيد الصيني بامتنان. وفي ألمانيا، حث الدبلوماسيون الصينيون المسؤولين الحكوميين على الثناء على جهود الصين في مكافحة الوباء في بلادهم لكن دون جدوى.

ورداً على ذلك، أعدت هيئة الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تقريراً عن حملات التضليل التي تشنها الصين وروسيا. وصب التقرير الزيت على نار الخلافات حتى إن الصين ضغطت لتخفيف لهجة التقرير. واستبد الغضب بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين طالبوا بتأكيدات بأن الاتحاد الأوروبي لن يمارس رقابة ذاتية تحت الضغط الصيني.

قد لا تكون هذه التوترات جديدة في بعض البلدان الأوروبية. فحتى قبل كوفيد-19، كان السويديون غاضبين من تهديدات السفير الصيني المبطنة ضد صحافتهم، وطلب بعض السياسيين طرده من البلاد. لكن دولاً أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تقبل طواعية معاملة الصين المتشددة.

وتشمل هذه الفئة العديد من دول جنوب وشرق الاتحاد الأوروبي - مثل كرواتيا والمجر - التي تنخرط في الجهود الصينية الجيوسياسية الكبيرة عبر مشروعين، الأول هو منتدى تقوده الصين يسمى17 +1، حيث تحاول بكين تنظيم التعاون الاقتصادي مع 17 دولة أوروبية. والثاني هو مبادرة الحزام والطريق، وهو مشروع بنية تحتية عالمي يرى المشككون أنه محاولة صينية لتحويل الدول الآسيوية والإفريقية والأوروبية إلى توابع اقتصادية.

وقد حذرت ألمانيا، أكبر شريك تجاري للصين في أوروبا، من استحواذ العديد من الشركات الصينية على حصص في شركات التكنولوجيا الألمانية تنوعت بين صناعة الروبوتات و شركات الطاقة. وشددت برلين العام الماضي القيود على عمليات الاستحواذ الحساسة هذه. وحذت دول الاتحاد الأوروبي حذوها، باتباع نهج مشترك لفرز الاستثمارات هذا العام، بهدف الحفاظ على الاستقلال التكنولوجي والصناعي لأوروبا، أما الهدف الضمني غير المعلن فهو استبعاد الصين وكبح طموحتها.

أما البوصلة الرئيسية التي توضح الاتجاه العام لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الصين، فهي نشر شبكات اتصالات الجيل الخامس هذا العام. وبعيداً عن ضغوط الرئيس ترامب على أوروبا لوقف التعاقدات مع شركة «هواوي» الصينية الرائدة عالمياً في تقنيات «جي5»، فإن أعضاء الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن السماح للشركة بتقديم عطاءات للعقود.

وهذا يعني أن بكين هي المسؤولة وحدها عن تطورات الأمور نحو ما هو أسوأ. فقد أساء المسؤولون الصينيون بقصد أو غير قصد، للأوروبيين الذين لا يتفق قادتهم عادة على شيء. وفي بداية العام، كان جدول أعمال عام 2020 يحمل عدداً من لقاءات القمة الصينية الأوروبية الهادفة إلى تمتين وتعميق العلاقات. لكن من المرجح أن يكون الوباء فرصة للأوروبيين لبدء تحرير أنفسهم من علاقة سيئة.

وحتى على افتراض أن الهدف الحقيقي لحملة الدعاية العبثية في الصين هو جمهورها المحلي أو المغتربين الصينيين، فإن هذه «الدبلوماسية» لا يمكن أن تسلك كاستراتيجية ناجحة. فإذا كانت تلمع صورة الزعماء المحليين في بكين، فربما تتسبب في زيادة المخاوف من صعود الصين إلى حد كبير.

* بلومبيرج