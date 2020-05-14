شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتفق مع شركات نفط عالمية على خفض الإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ مسؤولو نفط عراقيون رويترز أمس الأربعاء أن العراق اتفق مع شركات النفط العالمية التي تقوم بتشغيل خمسة من حقوله النفطية الجنوبية العملاقة على خفض الإنتاج 300 ألف برميل يومياً.

وقال المسؤولون إن العراق سيخفض أيضا إنتاج النفط من حقول أخرى يديرها بمفرده مما يرفع إجمالي التخفيضات إلى 700 ألف برميل يوميا.

ويبلغ الخفض المستهدف في إنتاج العراق النفطي بموجب اتفاق أوبك+ 1.06 مليون برميل يومياً في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.

(رويترز)

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