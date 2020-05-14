«السيادي النرويجي» يستبعد مجموعات منجمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك النرويج، أمس الأربعاء، أن الصندوق السيادي الأكبر في العالم والذي تزيد قيمة أصوله على تريليون دولار، أدرج 12 مجموعة جديدة بينها شركات عملاقة للمناجم مثل: غلينكور وأنغلو أميريكان على لائحته السوداء.وسبب ذلك في استبعاد المجموعتين السويسرية غلينكور والبريطانية أنغلو أميريكان، إضافة إلى شركة إنتاج الكهرباء الألمانية «ار في اي» والاسترالية «ايه جي ال اينيرجي» و«ساسول» (جنوب إفريقيا)، هو نشاطها الواسع في الفحم.وكان البرلمان النرويجي شدد العام الماضي معايير الاستثمار في الصندوق؛ لإجباره على فك الارتباط بالطاقة الأحفورية المسؤولة عن الاحتباس الحراري.كما أعلن بنك النرويج الذي يشرف على الصندوق، أنه سيتم وضع مجموعات «بي اتش بي» و«فيسترا اينيرجي» و«إينيل» و«يونيبر» تحت المراقبة للأسباب نفسها، ما يعني أن هذه الشركات ستخضع لمراقبة دقيقة مما قد يؤدي إلى استبعادها.وفي بيان منفصل، استبعد البنك المركزي سبع شركات أخرى، لأسباب تتعلق بمعايير محض أخلاقية.

وأوصى مجلس الأخلاقيات الهيئة الاستشارية التي توجه الصندوق في استثماراته، باستبعاد الشركات الكندية «نيتشرال ريسورسز» و«سينوفوس اينرجي» و«ساكور اينيرجي» و«امبريال أويل»؛ بسبب «انبعاثاتها غير المقبولة من غازات الاحتباس الحراري».

(أ ف ب)