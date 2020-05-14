«الوحدة مول» يفتح أبوابه ملتزماً بتدابير الصحة والسلامة

استطاع «الوحدة مول»، استيفاء جميع المتطلبات والبروتوكولات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بنجاح، وهو الآن مفتوح ومستعد لاستقبال الزوار والمتسوقين، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق تدابير الصحة والسلامة التي حددتها دائرة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية، وسيعمل المركز التجاري- بالتعاون مع المتسوقين والشركاء والعاملين- على الحفاظ على أعلى المعايير الممكنة لضمان بيئة تسوق صحية وآمنة.

ووفقاً لتوجيهات السلطات الصحية، اعتمد «الوحدة مول» عدداً من التدابير الصارمة لحماية الموظفين والمتسوقين؛ حيث سيتم تخفيض الطاقة الاستيعابية للمركز التجاري إلى 30% من السعة الأصلية، وفي موقف السيارات إلى 50%، ويعد ارتداء القفازات والكمامات شرطاً إلزامياً للمتسوقين من أجل دخول المركز التجاري، ولن يُسمح لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاماً وللأطفال أقل من 12 عاماً بالدخول، وسيتم إغلاق جميع الأماكن المشتركة وغُرف الصلاة، وسيقتصر استخدام المصاعد على أصحاب الهمم فقط.

سيقوم المركز التجاري بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير بانتظام لدعم مبادرة الأمة في مكافحة الفيروس، بعد إغلاق المركز التجاري؛ سيقوم فريق متخصص بحملة تنظيف عميق وتام لضمان تطهير وتعقيم وتنقية جميع المناطق العامة ونقاط التواصل.وقال مدير عام الوحدة مول نافانيث سودهاكاران: «لقد استوفى الوحدة مول كافة الإجراءات المطلوبة بموجب التوجيهات والبروتوكولات الصادرة عن دائرة الصحة بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهو الآن مفتوح للمتسوقين، نحن نعمل عن كثب مع السلطات للحفاظ على أعلى المعايير الممكنة لضمان بيئة تسوق آمنة داخل المركز التجاري، نسعى لضمان صحة وسلامة جميع المتسوقين والشركاء والعاملين».