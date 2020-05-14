398.7 مليون درهم انكشاف 3 بنوك محلية على «فينكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استكملت البنوك والمؤسسات المالية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي (المحلية والأجنبية) إفصاحها عن مدى الانكشاف على ديون وتمويلات «فينيكس كوموديتز» وشركاتها التابعة، حيث بلغ قيمة انكشافات 3 بنوك محلية نحو 398.7 مليون درهم بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال بنك أبوظبي الأول إن لديه انكشافات على مجموعة «فينيكس كوموديتز» وشركاتها التابعة بنحو 73.2 مليون دولار أي 268.8 مليون درهم عبر قروض مشتركة وثنائية مع مؤسسات إقراض دولية.

وأضاف البنك في إفصاح لسوق أبوظبي أن لديه انكشافاً على مجموعة «فينيكس كوموديتز» بنحو 7.7 مليون دولار على شكل قرض مشترك مع عدد من مؤسسات الإقراض الدولية، كما لديه انكشاف على شركتين تابعتين للمجموعة وذلك ب 55.3 مليون دولار لشركة «فينيكس جلوبال دي إم سي سي» على شكل قروض ثنائية وقروض مشتركة مع مؤسسات دولية أخرى، و10.2 مليون دولار لشركة «SEFG DMCC» على شكل قروض ثنائية.

وأكد البنك أنه تم تأمين القروض المشتركة عبر مجموعة من آليات الضمان تتضمن تعهدات الحسابات المصرفية وتحويل إيرادات لصالح البنك وضمانات مؤسسية، كما تم تأمين القروض الثنائية الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة بضمانات مؤسسية بعضها مضمون بهوامش نقدية.

وقال بنك الامارات دبي الوطني في إفصاح على سوق دبي إنه ليس لديه انكشاف مباشر على «فينيكس كوموديتيز»، ولدى البنك انكشاف بمبلغ 23.66 مليون دولار (86.9 مليون درهم) على «فينيكس جلوبال دي إم سي سي» وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة «فينيكس كوموديتيز».

وقال بنك المشرق إنه ليس لديه انكشاف على أي ديون لشركة «فينيكس كوموديتيز» أو أي من الشركات التابعة لها عدا شركة «فينيكس جلوبال دي ام سي سي»، والتي لديها انكشاف بنحو 43.06 مليون درهم بموجب عقود صرف العملات الأجنبية.

وأكدت 22 بنكاً مدرجاً عدم انكشافها هي: «بنك دبي الإسلامي» و«بنك الفجيرة الوطني» و«بنك الاستثمار» و«الاثمار القابضة» و«المصرف الخليجي التجاري» و«بنك الامارات للاستثمار» و«الامارات الإسلامي» و«مصرف عجمان» و«مصرف السلام السودان» و«السلام البحرين» و«أملاك للتمويل» و«دبي التجاري» و«جي إف إتش» و«بنك أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» و«رأس الخيمة الوطني» و«بنك الشارقة» و«البنك العربي المتحد» و«بنك أم القيوين الوطني» و«البنك التجاري الدولي» و«مصرف الشارقة اﻻسلامي» و«دار التمويل».

وأفادت وثيقة أعدها مصفون بأن «فينيكس»، المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية ولديها مكاتب في مركز دبي للسلع المتعددة وسنغافورة، تخضع للتصفية بعد أن راكمت خسائر محتملة بأكثر من 400 مليون دولار تكبدها قسم تداول المشتقات المالية وهو شركة قائمة تحت اسم PGD أو (Phoenix Global DMCC).

ونمت الشركة التي تأسست قبل 20 عاماً إلى شركة تدر 3 مليارات دولار إيرادات في 2019 وتتاجر في الحبوب والفحم والمعادن ومنتجات أخرى لكنها انهارت حين تسبب فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية. وتقول الوثيقة التي أعدها مسؤولون عن التصفية إن «فينيكس» تلقي باللوم في الالتزامات على تقلب العملة الناجم عن «كورونا».