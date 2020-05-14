شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي موتورز» تقدم نسخة خاصة من «ميني كوبر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة BMW التجارية في أبوظبي والعين، عن وصول خمسة نماذج محدودة الإصدار من طراز MINI Cooper S GTS. وقد تم تصميم النسخة الخاصة من سيارة MINI Cooper S GTS خصيصاً لسوق أبوظبي، وهي متاحة الآن للطلب حصرياً عن طريق وكلاء شركة أبوظبي موتورز.

تم تطوير النسخة المحدودة بناء على طراز سنة 2020 من سيارة Cooper S (الجيل F56 LCI ) مع إضافة العديد من التحسينات الخارجية والداخلية والملحقات.

وقال متحدث من شركة أبوظبي للسيارات: «تم تطوير نموذج النسخة الخاصة من طراز MINI Cooper S GTS خصيصاً لسوق أبوظبي».

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