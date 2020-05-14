شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتخطي الذهب 2000 دولار في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سيتي ريسيرش: إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021؛ إذ عزز خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن.
وقال سيتي في مذكرة بتاريخ 12 مايو/أيار «أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعماً هيكلياً على المدى المتوسط».
ودفعت إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة إلى دعم الاقتصاد الذي تضرر؛ بسبب فيروس كورونا، ووصل الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أعوام في منتصف إبريل/نيسان وارتفع الذهب 12 في المئة منذ بداية العام.
ويثير انخفاض أسعار الفائدة والمصاعب الاقتصادية اهتمام المستثمرين بالذهب كملاذ آمن. كما أن اجراءات التحفيز واسعة النطاق إيجابية للذهب؛ لأنه يستخدم للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.
ورفع البنك توقعاته لمتوسط سعر الذهب في العام الجاري إلى 1680 دولاراً من 1640 دولاراً في وقت سابق بينما أبقى على توقعاته لعام 2021 عند 1925 دولاراً للأوقية. (رويترز)
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