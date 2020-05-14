النفط يتراجع والسعودية تحث «أوبك بلس» على مزيد من الخفض

أفادت وكالة الأنباء السعودية أمس الأربعاء بأن الحكومة دعت دول أوبك وروسيا وغيرها من الدول المنتجة التي تشكل المجموعة المعروفة باسم أوبك+ (بلس) إلى الالتزام بنسب الخفض المحددة لإنتاج النفط وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية.

ونقل البيان عن الحكومة القول إن السعودية ملتزمة بدعم استقرار أسواق النفط العالمية.

وتراجعت أسعار النفط في الأسواق الآسيوية، بعد ارتفاع قوي حققته عقود الخام الأمريكي في نيويورك الثلاثاء.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي أمس 0.8% إلى 25.5 دولار للبريمل، بينما تراجعت عقود مزيج «برنت» 1.7% إلى 29.5 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بعد أن قالت السعودية، القائد الفعلي لأوبك، إنها ستعمق تخفيضات إمدادات الخام في يونيو/‏ حزيران بينما قال أعضاء آخرون في المجموعة المنتجة للنفط إنهم يريدون تمديد التخفيضات التي تم التوصل إليها الشهر الماضي لفترة أطول من المتفق عليها أصلاً.

وقررت أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، في أبريل/‏ نيسان خفض انتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو/‏ أيار ويونيو/‏ حزيران، وهو خفض قياسي، رداً على الهبوط بنسبة 30% في الطلب العالمي على الوقود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وكان من المتوقع أن تقلص المجموعة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يومياً لكن مصادر أبلغت رويترز أنها تتوقع أن تحافظ أوبك+ على الخفض الأكبر.

ويوم الثلاثاء، صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/‏ حزيران 1.64 دولار، أو 6.8%، لتسجل عند التسوية 25.78 دولار للبرميل. وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 35 سنتاً، أو 1.2%، لتبلغ عند التسوية 29.98 دولار للبرميل.

وأبلغت أربعة مصادر بأوبك+ رويترز أن أوبك وحلفاءها يريدون الحفاظ على الخفض الإنتاجي البالغ 9.7 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو/‏ حزيران وهو موعد الاجتماع القادم للمجموعة.

وقال أحد المصادر لرويترز «هم لا يريدون تقليص حجم التخفيضات».

وأصدرت السعودية إعلاناً مفاجئاً الاثنين بأنها ستعمق طواعية تخفيضات انتاج النفط من يونيو/‏ حزيران بمقدار مليون برميل يوميا، قائلة إنها تريد التعجيل باستنزاف تخمة في المعروض العالمي وإعادة التوازن إلى سوق النفط.

وانضمت دولة الإمارات والكويت إلى السعودية وتعهدتا بتخفيضات جديدة في انتاجها في يونيو/‏ حزيران بحجم اجمالي 180 ألف برميل يومياً.