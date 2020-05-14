شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مليون درهم تجارة أبوظبي الخارجية من المنتجات الدوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية للمنتجات الدوائية والصيدلية خلال الربع الأول من العام الحالي 799.7 مليون درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 589.6 مليون درهم والصادرات بقيمة 85.6 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 125.4 مليون درهم فيما بلغ الوزن الإجمالي لتجارة أبوظبي الخارجية بالمنتجات الدوائية والصيدلية في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 2.3 ألف طن وذلك من خلال 1469 معاملة.
وتواصل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تعزيز جهودها المستمرة لتيسير حركة التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه المنتجات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم، ومن شأنها توفير الاحتياجات المحلية والإقليمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تصنف ضمن البضائع المقيدة وفقاً لإجراءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي.
وتشهد المنتجات الدوائية والصيدلية التي تعد من أهم المواد الاستراتيجية تصاعد الطلب على هذه المنتجات خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة حيث تحرص جمارك أبوظبي على وصولها إلى الأسواق وضمان سلامتها وتأمين احتياجات المجتمع منها بكفاءة عالية وخصوصاً في الظروف الحالية.. ومن المتوقع نمو نشاط تجارة المستلزمات الطبية والمنتجات الدوائية في أبوظبي والإمارات خلال العام الجاري خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة.
ويتعامل مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بكفاءة واحترافية عالية مع شحنات المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية بما يضمن وصول الأدوية والمنتجات الصيدلية إلى الأسواق لتلبية احتياجات الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة لهذه المنتجات الحيوية لصحة وسلامة المجتمع.
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