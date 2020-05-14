«سيغنا للتأمين» تتحول للربحية في 2019

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت شركة «سيغنا للتأمين» للربحية في العام الماضي 2019 بتحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 38 مليون درهم مقارنة مع خسائرها في 2018 التي وصلت إلى زهاء 33 مليوناً.

كما ارتفعت قيمة الأقساط المكتتبة لتلامس 1.06 مليار درهم مقارنة مع 823 مليوناً في 2018، كما ارتفعت المطالبات المشددة إلى 762 مليون درهم في 2019.

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