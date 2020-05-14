«نيسان ماكسيما» تفوز بجائزة «سيارة العام»

دبي:”الخليج 365”

حصدت سيارة «نيسان ماكسيما»الجديدة جائزة «سيارة العام» عن فئة سيارات السيدان الكبيرة ضمن جوائز الشرق الأوسط للسيارات (MECOTY) لعام 2020 والتي تعتبر أضخم جائزة في القطاع بالمنطقة. وقد تمكنت «نيسان ماكسيما»من الفوز بالجائزة نظراً لسمعتها المتميزة والتي تجعلها أفضل سيارات السيدان الرياضية الراقية.

وتتابع جوائز الشرق الأوسط للسيارات (MECOTY) في نسختها السادسة تقديم نموذج متكامل وشفاف لعملية ترشيح السيارات واختيارها وقد تم تطويرها بمشاركة أبرز خبراء السيارات في القطاع الذين يتمتعون بخبرات واسعة.

وقال تييري صباغ، المدير الإداري لنيسان الشرق الأوسط: «يشرفنا الفوز بجائزة سيارة العام ضمن جوائز الشرق الأوسط للسيارات التي تعتبر إنجازاً مميزاً في المنطقة وتضاف إلى الجوائز الكثيرة التي تمكنت «نيسان ماكسيما» من الفوز بها حول العالم. ويعتبر الفوز بجائزة«سيارة العام في الشرق الأوسط» خير دليل على المزايا الفريدة التي تقدمها «نيسان ماكسيما» في فئة سيارات السيدان.