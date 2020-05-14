شكرا لقرائتكم خبر عن الإدراج في «إم إس سي آي» يضخ 126.13 مليون درهم في «الإمارات دبي الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قاد سهم «الإمارات دبي الوطني» سوق دبي المالي للصعود 1.52% فــي جلسة تداولات، يوم الأربعاء، بعد إضافة البنك إلى مؤشر «إم إس سي آي» الرئيسي للأسواق الناشئة، فيما ضغط سهم «أبوظبي الأول»، على مؤشر سوق العاصمة وتراجع به 1.82%، بعد إعلان البنك عن انكشافه على شركة «فينيكس». ومع ترقية «الإمارات دبي الوطني» على مؤشر الأسواق الناشئة، خطف السهم نحو 44% من سيولة سوق دبي، بما يعادل 126 مليون درهم، مع استقطابه لعمليات شراء قوية، منذ بداية الجلسة وحتى الإغلاق، علماً أن البنك رفع حد تملك الأجانب إلى 40%.

كما أعطى سهم «دبي الإسلامي» دفعة إضافية لسوق دبي، بارتفاعه 2.4%، بعد احتلاله المركز الرابع في قائمة التداولات بـ21 مليون درهم.

وساهمت إضافة سهم «داماك» على مؤشر «إم إس سي آي»، في صعوده عند الإغلاق بنسبة 7.75%، لكن بتداولات خجولة بنحو 7 ملايين درهم، وذلك في مقابل نزول «أرابتك» 0.47%، و«إشراق» 0.4%، واللذين خرجا من قائمة المراجعة نصف السنوية لمؤشر الشركات الصغيرة، أسوة بـ«رأس الخيمة العقارية»، وهذا الأخير تجاهل الخروج من المؤشر، وارتفع بنسبة 3.5%.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 425.7 مليون درهم، منها 285.4 مليون درهم في دبي، و140.3 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 266.7 مليون سهم، توزعت بواقع 223.4 مليون سهم في دبي، و43.3 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 1921.15 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والخدمات والنقل والاستثمار.

وارتفع قطاع البنوك 2.8% بفعل الدعم القوي من «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي». وزاد قطاع العقار 0.57% نتيجة ارتفاع «داماك» إلى جانب «ديار» 1.6%، و«إعمار مولز» 1.73%، و«الاتحاد العقارية» 5.59%، وذلك في مقابل نزول «أرابتك» و«إعمار العقارية» 0.82%، و«إعمار للتطوير» 2.03%. وصعد قطاع الاستثمار 0.7% مع صعود «دبي للاستثمار» 0.89%، و«سوق دبي المالي» 0.6%، في مقابل نزول «شعاع كابيتال» 1.89%. وارتفع قطاع النقل 1.2% بفعل ارتفاع «أرامكس» 2.92%، و«الخليج للملاحة» 1.37%، في مقابل نزول«العربية للطيران» 0.98%.

سوق أبوظبي

من جهته، نزل مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 4058.95 نقطة، متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع.

وهبط قطاع البنوك 2.81% نتيجة هبوط «أبوظبي الأول» 3.79%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.3%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» من دون تغيير.

وتراجع قطاع العقار 0.32% مع تراجع «الدار» 0.57%، في مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 3.5%. كما هبط قطاع الاتصالات 0.67% نتيجة هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وعلى العكس، ارتفع قطاع الطاقة 2% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 1.91%، و«طاقة» 5.34%، و«أدنوك للتوزيع» 1.08%.

الأكثر تداولاً

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي، بقيمة 126.13 مليون درهم، مغلقاً عند 8.8 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة بلغت 23.5 مليون درهم، وأغلق عند 0.283 درهم.

وسجل «داماك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 7.75% مغلقاً عند 0.625 درهم، وفي المقابل، سجل «أمان» التراجع الأكثر بنسبة 3.52% إلى 0.41 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي «سوداتيل» بنسبة 5.84% ليغلق عند 0.29 درهم، وعلى العكس، انخفض «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 4.98% الحد الأقصى ليغلق عند 2.1 درهم.

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تداولات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 44.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، و11.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و30.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 44.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 6.93 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 6.93 مليون درهم محصلة بيع، منها 4.13 مليون درهم محصلة بيع العرب، و1.33 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و1.47 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وسيطر التباين على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار بلغ 4 ملايين درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 13.7 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 4 ملايين درهم محصلة بيع، وإلى الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 13.7 مليون درهم محصلة شراء.



إفصاحات الشركات

** ارتفعت أرباح شركة «عمان للتأمين» في الربع الأول من العام الجاري 3% إلى 56 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بقيمة 55 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.

** أعلنت شركة «الخليج للملاحة القابضة» استكمالها بنجاح إصدار صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل، من جهة أخرى، وافقت الجمعية العمومية للشركة على تعديل المادة 43 - 1 في النظام الأساسي للشركة؛ وذلك خلال اجتماعها الذي عقد يوم الثلاثاء عن بُعد.

** أعلن مصرف السلام البحرين تأجيل اجتماع مجلس الإدارة للموافقة على بيانات الربع الأول حتى أشعار آخر.

** قررت الشركة «الوطنية الدولية القابضة» تأجيل الجمعية العمومية المقرر عقدها في 19 مايو/أيار لموعد أخر يحدد لاحقاً بعد التنسيق مع الجهات الرسمية والرقابية.

** تقرر تأجيل اجتماع شركة تكافل الإمارات السنوي الذى كان من المقرر عقده يوم الخميس حتى إشعار آخر.