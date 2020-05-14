13.4% تراجع قيمة شيكات المقاصة خلال 4 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجعت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات في الدولة بحوالي 13.4% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 357.64 مليار درهم، مقابل 412.97 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل عدد الشيكات المقدمة للمقاصة حوالي 7.48 مليون شيك في الأشهر الأربعة الأولى من 2020، مقابل 8.88 مليون شيك في الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجعت القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة لمقاصة للشيكات في إبريل 2020 بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي بحوالي 47% على أساس سنوي لتصل إلى 56.18 مليار درهم مقابل 105.64 مليار درهم في إبريل 2019، ووصلت نسبة التراجع على أساس شهري إلى 42%، مقابل 96.6 مليار درهم في شهر مارس 2020.

ووصل عدد الشيكات المقدمة للمقاصة في إبريل الماضي إلى 1.2 مليون شيك مقابل 2.04 مليون شيك في مارس 2019، وحوالي 2.24 مليون شيك في إبريل 2019.