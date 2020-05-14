شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب عيد الفطر.. تجار الذهب يراهنون على شبكة العيد لتحريك المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع اقتراب احتفالات عيد الفطر، يتزايد الطلب على الذهب، وذلك بسبب الإقبال على شراء "الشبكة"، وهنا يراهن تجار المعدن النفيس على فترة عيد الفطر لتحريك المبيعات.

أسعار الذهب منذ مطلع العام الجارى، سجلت ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التى شهدها الشرق الأوسط وتصعيد أمريكى إيرانى فى العراق، ثم ظهور فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة، بنسب تخطت الـ10%.

وهنا فى سوق الصاغة بمصر، سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 مطلع يناير 2020، ارتفاعا كبيرا من 680 جنيها للجرام إلى 745 جنيها للجرام، خلال تعاملات الأربعاء 13 مايو، لكن المكاسب الحقيقة للذهب ليست فى المشغولات الذهبية، لكن فى الجنيه الذهب والسبائك، وذلك بسبب سعر المصنعية الذى يتم خصمه عند إعادة بيع الذهب.

سعر الجنيه الذهب سجل ارتفاعا بقيمة 520 جنيها، إذ ارتفع سعره من 5440 جنيها خلال الأسبوع الأول من يناير 2020 إلى 5960 جنيها خلال تعاملات اليوم 13 مايو.

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وقال هانى جيد، رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، "الاتجاه الحالى للسعر العالمى هو الارتفاع نتيجة الاضطرابات التى تشهدها الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، وسعر أوقية الذهب يتجاوز الـ1700 دولار وهو سعر مرتفع نسبيا، ونراهن على ارتفاع الطلب خلال فترة عيد الفطر.

وأضاف رئيس شعبة الذهب لـ"الخليج 365"، أن متوسط حركة السعر العالمى يرتبط بالبورصات والأنشطة الاقتصادية، وأى حركة فى سعر أوقية الذهب عالميا يؤثر على الذهب فى مصر، لكن تحرك الذهب فى حدود 20 إلى 40 دولارا، وهو النطاق الذى تتحرك فيه الأوقية، وهو ما يؤثر بنسبة 2% فى الأسعار.

وبسؤاله عن الأسعار فى مصر، يرى هانى جيد، أنها لن تتراجع فى المستقبل القريب فى ظل هذا الارتفاع بالسعر العالمى، لكن إذا ظهر مصل أو عقار لعلاج فيروس كورونا، فإنه من المتوقع حدوث تراجع فى الأسعار عالميا ومن ثم انخفاض الأسعار فى مصر.