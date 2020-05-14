شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق على انخفاض وسط عدم يقين بشأن إعادة فتح مصنعها بكاليفورنيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الأربعاء مواصلاً خسائره في الوقت الذي يسود فيه عدم اليقين أوساط مستثمرين صانعة السيارات الكهربائية بشأن خطة لإعادة فتح مصنعها في ولاية كاليفورنيا.



وصرح المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" بأنه عازم على إعادة فتح مصنع الشركة في "فريمونت" بولاية كاليفورنيا رغم قيود الحظر التي تفرضها الولاية خوفا من تفشي فيروس كورونا.



وأضاف "ماسك" بأنه لو واجه قيودا في إعادة فتح المصنع وإعادة الموظفين إلى مواقعهم، سيكون هو أول من يتم اعتقاله من جانب السلطات في كاليفورنيا.

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وأعرب وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" عن دعمه لمطالبات "ماسك" بإعادة فتح مصنع كاليفورنيا مشيرا إلى أن الموظفين يجب أن يعودوا إلى أماكن عملهم مع الحفاظ على سلامتهم.



ومن جانبه، أيد أيضا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" دعوات المدير التنفيذي لشركة "تسلا" وطالب سلطات كاليفورنيا بالاستجابة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 2.3% وأغلق عند 790.9 دولار، وسجل اعلى سعر عند 826 دولارا وأقل سعر عند 763.3 دولار.