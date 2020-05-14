شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "تويتر" تتيح لجمع موظفيها خيار العمل من المنزل حتى بعد انتهاء "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية للتواصل الاجتماعي أنها أتاحت الخيار لجميع الموظفين لديها حول العالم للعمل من منازلهم حتى بعد انتهاء أزمة فيروس "كورونا".



وأكد المدير التنفيذي "جاك دورسي" على أنه بعث بإخطار بالبريد الإلكتروني لكافة الموظفين لدى "تويتر" أطلعهم من خلاله بأن بإمكانهم العمل من المنزل للأبد وإلى متى شاؤوا حتى لو انتهت ازمة "كورونا" في وقت قريب.

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ولا تعد "تويتر" الشركة الوحيدة التي أتاحت لموظفيها العمل من منازلهم في ظل أزمة "كورونا"، بل سبقها في ذلك العديد من الشركات لا سيما بالقطاع التكنولوجي الأمريكي.



هذا، وكشفت "فيسبوك" و"ألفابت" في وقت سابق هذا الأسبوع عن أنهما تبنتا سياسة جديدة بالسماح لجميع الموظفين بالعمل من منازلهم حتى نهاية عام 2020.



وفي ختام التعاملات، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 3.5% وأغلق الجلسة عند 28.1 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 29.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 27.5 دولار.