شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم هبوط حاد في أسواق الأسهم.



وكشفت بيانات حكومية اليوم في الولايات المتحدة عن أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 1.3% في أبريل/نيسان بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.5%.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.5 نقطة.

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وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن الاقتصاد الأمريكي بصدد مواجهة انكماش هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية بسبب أزمة فيروس "كورونا" الحالية.



وأكد "باول" على أن البنك المركزي سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدعم الاقتصاد لكنه استبعد اللجوء لفرض فائدة سالبة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% إلى 15.671 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.91 دولار وأقل سعر عند 15.545 دولار.