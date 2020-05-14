شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الجنيه الإسترليني متجاهلاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء متجاهلاً بيانات حكومية إيجابية أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بأقل من التوقعات.



وسجل الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة انخفاضا بنسبة 4.2% في الشهر الماضي دون توقعات بتراجع نسبته 5.5%، فيما انخفض مؤشر الصناعات التحويلية بنسبة 4.6% دون توقعات بانخفاض نسبته 6%.

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وأظهرت بيانات حكومية أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجل انكماشا بنسبة 2% في الربع السنوي الأول، بينما أشارت توقعات المحللين إلى أن القراءة الأولى ستسجل انكماشاً بنسبة 2.6%.



اما الميزان التجاري السلعي في المملكة المتحدة، فقد سجل عجزا بنحو 12.5 مليار جنيه إسترليني في أبريل/نيسان، وهو ما تجاوز توقعات بعجز قدره عشرة مليارات جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2222، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.239 وأقل سعر عند 1.2209.