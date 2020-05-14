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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الإغلاق أعلى الحاجز 1700 دولار للأوقية لثاني يوم على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صعود الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، لكن المستثمرين أقبلوا على المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل عم اليقين بشأن تعافي الاقتصادات سريعا من أزمة فيروس "كورونا".
ومن جانبه، اكد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بأنه وفريقه يعملون على على تبني سياسات نقدية داعمة للاقتصاد الأمريكي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا السلبية على العديد من القطاعات الاقتصادية.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.5 نقطة.
وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.5%.
وفي نهاية التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.6% إلى 1716.4 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر اليوم عند 1726.5 دولار وأقل سعر عند 1701.5 دولار.
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