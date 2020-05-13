شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 2% رغم تراجع مفاجئ لمخزون الخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الأربعاء رغم أول تراجع فى مخزونات الخام الأمريكية منذ يناير كانون الثاني، إذ أجج رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى بواعث القلق بتصريحات قاتمة تحذر من أشهر عديدة قد يستغرقها تعافى الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.

كان النفط قد صعد توقعا لتعافى الطلب على الوقود، فى الوقت الذى يخفض فيه المنتجون الإمدادات للحد من تخمة المعروض فى خضم الجائحة، لكن الخام تراجع اليوم هو وسائر الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم بفعل إشارات حكومية على أن الانتعاش قد يستغرق وقتا.

وتحدد سعر التسوية لخام القياس العالمى برنت على انخفاض 79 سنتا بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 29.19 دولار للبرميل. وأغلقت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط منخفضة 49 سنتا أو 1.9 بالمئة عند 25.29 دولار للبرميل.

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أعطى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى تقييما متشائما للاقتصاد الأمريكى اليوم وجدد تشككه فى أسعار الفائدة السلبية.

وقال بوب ياوجر، مدير عقود الطاقة لدى ميزوهو فى نيويورك، "ثمة سحابة سوداء بسبب ذلك.. كانت تصريحات من السلبية بحيث بددت حتى أثر تقرير (مخزون النفط الأمريكى الأسبوعي) الذى كان ببساطة الأكثر مدعاة لرفع الأسعار منذ يناير كانون الثاني."

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام انخفضت 745 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون فى استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 4.1 مليون برميل.