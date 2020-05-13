الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل توقعات باول القاتمة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا لليوم الثانى على التوالى بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى اليوم الأربعاء من ضعف اقتصادى ممتد بسبب جائحة فيروس كورونا ودعا الكونجرس إلى الاتفاق على دعم مالى إضافى.

وتراجعت الأسهم حيث بدا أن المستثمرين يتحسبون لتباطؤ اقتصادي أعمق من توقعاتهم السابقة ويخشون من أن دعوة باول لتحفيز إضافى قد لا تلقى آذانا صاغية.

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وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 519.97 نقطة بما يعادل 2.19 بالمئة إلى 23244.81 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 50.15 نقطة أو 1.75 بالمئة ليسجل 2819.97 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 139.38 نقطة أو 1.55 بالمئة إلى 8863.17 نقطة.

كانت مراهنة المستثمرين على تعاف سريع قد ساعدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية على الارتفاع نحو 30 بالمئة من أدنى مستويات مارس آذار.