الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل توقعات باول القاتمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل توقعات باول القاتمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا لليوم الثانى على التوالى بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى اليوم الأربعاء من ضعف اقتصادى ممتد بسبب جائحة فيروس ودعا الكونجرس إلى الاتفاق على دعم مالى إضافى.

وتراجعت الأسهم حيث بدا أن المستثمرين يتحسبون لتباطؤ اقتصادي أعمق من توقعاتهم السابقة ويخشون من أن دعوة باول لتحفيز إضافى قد لا تلقى آذانا صاغية.

Advertisements

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 519.97 نقطة بما يعادل 2.19 بالمئة إلى 23244.81 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 50.15 نقطة أو 1.75 بالمئة ليسجل 2819.97 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 139.38 نقطة أو 1.55 بالمئة إلى 8863.17 نقطة.

كانت مراهنة المستثمرين على تعاف سريع قد ساعدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية على الارتفاع نحو 30 بالمئة من أدنى مستويات مارس آذار.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل توقعات باول القاتمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا