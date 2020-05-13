شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: زيادة إنتاج المطهرات والكحول قضى على السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال ، أن معدلات إنتاج الشركات التابعة المرتفعة من المطهرات والكحول ، ساهم في القضاء على السوق السوداء ،ومنع المتاجرة بالمواطنين فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ، كوفيد 19، حيث ضاعفت القابضة للأدوية من طاقات شركاتها التابعة، لتوفير الكحول والمطهرات وبعض الأدوية والمضادات الحيوية.

كانت شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال (النيل – العربية – النصر – ممفيس) قامت بزيادة الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا فى عبوات من 60 مللي إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلي تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميا سعة ‪110-200 مللى (للاستخدم الشخصى) بالإضافة إلى 20 ألف عبوة سعة 1 لتر.

وذلك في إطار توجيهات وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من المطهرات والكحول الإيثيلي لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأضافت المصادر ، أن الشركات تواصل العمل بنفس معدلات الانتاج المرتفعة لتلبية احتياجات السوق ، والمواطنين منها فى ظل الحاجة الكبيرة لها الفترة الحالية .

يشار انه فى اطار جهود شركات قطاع الاعمال العام لمواجهة كورونا رفعت الشركة طاقتها الإنتاجية من "هيبوكلوريت الصوديوم" إلى 120 ألف طن سنويا، ويدخل فى صناعة المطهرات والمنظفات، حيث يعد "هيبوكلوريت الصوديوم" من أقوى المطهرات التي تقضي على الفيروسات والجراثيم، حيث يستخدم في تطهير وتعقيم الأسطح والمباني والمعدات.

وتحرص الشركة على تلبية متطلبات العملاء رغم ارتفاع الطلب بأكثر من 800%، وقامت الشركة برفع الطاقة الانتاجية حتى تفي بمتطلبات السوق من منتج" هيبوكلوريت الصوديوم" لمواجهة فيروس كورونا.