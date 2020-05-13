شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سليكون واحة: 70% نسبة الإشغال بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذى لشركة سيلكون واحة المتخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية، ان الشركة حققت 35% زيادة فى الإيرادات، كما وصلت نسبة الإشغال فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب و أسيوط ما بين 65 إلي 70%، وسط حوافز باعفاءات ضريبية وجمركية، حيث يتيح القانون نسبة 50% إعفاء ضريبي لمدة 7 سنوات من قيمة الاستثمارات التى تم ضخها، بالإضافة إلى اعفاءات جمركية.

وتوجد أربع مناطق تكنولوجية وهى برج العرب وأسيوط وبنى سويف والسادات بالإضافة الي مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى 4 مناطق تكنولوجية خلال الثلاث أعوام الماضية، وهم برج العرب وأسيوط والسادات وبنى سويف.

وتم تدشين شركة "واحات السيليكون"، فى مايو 2016، وهى متخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية.

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ويتضمن نموذج عمل الشركة توفير البيئة النموذجية اللازمة لخدمة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر من خلال توفير خدمات متكاملة لرواد الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والعالمية الكبرى، وشركات تصميم وتجميع الصناعات الإلكترونية ومنافذ تسويقها.

ويأتى إطلاق شركة "واحات السيليكون" للمناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد وجه فى وقت سابق، باتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع المحافظين المسئولين عن المحافظات التي تقع بها المناطق التكنولوجية لتوفير التسهيلات المطلوبة لتحفيز الشباب والشركات على التواجد في هذه المناطق وذلك من خلال إتاحة الخدمات اللوجيستية، واستكمال توصيل المرافق، وتوفير وسائل نقل متنوعة للتسهيل على العاملين والشباب المتدرب والمترددين على هذه المناطق.