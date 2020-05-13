شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا توافق على حزمة تحفيز لمساعدة الاقتصاد بقيمة 55 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الحكومة الإيطالية اليوم الأربعاء، على حزمة تحفيز طويلة الأمد بقيمة 55 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد على تجاوز تأثيرات فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وأعلنت وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية اليوم الأربعاء، تسجيل 195 وفاة و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأمس أعلنت السلطات الصحية الإيطالية عن تسجيل 172 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع إحصاءات أمس التى سجلت 179 وفاة.

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وأكدت وكالة الحماية المدنية الإيطالية - حسبما نقلت قناة "روسيا" اليوم الإخبارية - أن عدد ضحايا الفيروس التاجي في البلاد أصبح بذلك 30911 حالة، في ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.



في الوقت نفسه، شهد معدل الإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا خلال اليوم الأخير ارتفاعا بنحو ضعفين مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (1402 إصابة اليوم، مقابل 744 أمس)، ليرتفع إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد إلى 221216، في خامس أكبر حصيلة في العالم.