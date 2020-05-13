شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. البريد: تسليم كارت "ميزة" للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 13-5-2020، العديد من الأحداث من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنعين إطارات سيارات.

هيئة البريد تبدأ فى تسليم كارت "ميزة" لمستحقى منحة العمالة غير المنتظمة

بدأت الهيئة القومية للبريد، فى تسليم كارت ميزة الموحد علي مستحقى منحة العمالة غير المنتظمة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيمة 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على ثلاثة أشهر، وذلك مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لليوم السابع. فيما تنتهى غدا الهيئة من صرف الدفعة الأولى للمنحة للمتخلفين عن الحصول عليها بموعد.

وكشف مسؤول بالهيئة عن بدء تسليم كارت "ميزة" الموحد علي مستحقى المنحة منذ يومين، وكان قد تم تسليم المستحقين قبل هذا الموعد بطاقة EasyPay الخاصة بالبريد و التي سيتم إرسال المنحة من خلالها أيضا، إلا أنه أوضح إن جميع الشرائح أو الفئات التي تصرف حاليا أو التى ستنضم لمستحقى منحة العمالة غير المنتظمة سيتم تسليمهم بطاقة كارت ميزة فقط وليس "ايزى باى".

البنك المركزى: مصر تجرى محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة ثانية من الدعم المالى

قال نائب محافظ البنك المركزي اليوم الأربعاء، إن البلاد تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار.

وبسؤاله عن تقرير لوكالة بلومبرج عن أن مصر ستطلب خمسة مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي وأربعة مليارات دولار من مصادر أخرى ليصل الإجمالي إلى تسعة مليارات دولار، قال رامي أبو النجا لقناة العربية الإخبارية إن الرقم قريب من ذلك.

الحكومة توافق على تخصيص 339 مليون جنيه لشراء معدات تدوير طبقات الرصف

وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 339 مليون جنيه للشركة المصرية للصيانة الذاتية (المملوكة لوزارة النقل) لشراء معدات تدوير طبقات الرصف وبعض المعدات الأخرى، على أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (بالإنابة عن وزارة التنمية المحلية) بالتعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل نطاق 12 محافظة بقيمة تتجاوز 339 مليون جنيه، يتم تدبيرها من مبلغ 1.999 مليار جنيه الذي تم تخصيصه من وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة وصيانة الطرق المشار إليها وفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية بتاريخ 5/2/2020.

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مذكرة تفاهم بين "قطاع الأعمال" و"العربية للتصنيع" لإنتاج إطارات المركبات

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة, بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،حضر مراسم التوقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في هذا الصدد، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن هذا الإتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية.

إطلاق مبادرة للتحول الرقمى للشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أزمة كورونا

كشف المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة التجارة بالقاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن إطلاق مبادرة التحول الرقمى لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" مصر، والتى تستهدف إتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning - ERP) لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل "Business Processes" لكل إدارات العمل بالشركة، مثل الإدارة المالية، إدارة المشتريات، إدارة البيع والتوزيع، والتخزين وغيرها من الإدارات، وذلك وفقا لبيان صادر عن شعبة الاقتصاد الرقمى بالقاهرة.

وزير البترول: بحث اتخاذ إجراءات تصحيحية لشركتى واحة باريس والوادى الجديد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية العمل على تحسين أداء شركتى واحة باريس للمياه الطبيعية والوادى الجديد للعبوات وضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج لمواجهة المنافسة في السوق مع الشركات ذات نفس طبيعة النشاط وعلى زيادة التكامل بين الشركتين كمرحلة أولى للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بهما، وبحث اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية تمهيداً لدمجهما لتوفير التكاليف والمصروفات الإدارية ورفع كفاءة التشغيل، مشيراً إلى استمرار عمل اللجنة التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية لتقييم الأداء وتحديد النقاط الرئيسية المطلوبة لتصحيح مسار أنشطة الشركتين .

جاء ذلك خلال اعتماد نتائج أعمال الشركتين لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.