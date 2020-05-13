شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم السفر والسيارات تدفع الأسواق الأوروبية للانخفاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أسهم شركات السفر والسيارات والبنوك تراجعات الأسواق الأوروبية اليوم الأربعاء مع تآكل الآمال في تعاف اقتصادي سريع جراء المخاوف من زيادة جديدة في إصابات فيروس كورونا وتوقعات لا تبعث على التفاؤل من رئيس البنك المركزي الأمريكي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9 بالمئة ليسجل أدنى مستوياته في أسبوع، حيث تفاقمت الخسائر بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من نمو ضعيف وركود في مستويات الدخل "لفترة ممتدة" جراء الأزمة الصحية.

وتراجع مؤشرا قطاعي السفر والترفيه والسيارات الأوروبيين خمسة بالمئة، في حين فقد مؤشر قطاع البنوك 3.7 بالمئة.

وازدادت الأجواء قتامة بفعل موجة من تقارير النتائج الضعيفة.

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فقد تراجعت أسهم كومرتس بنك الألماني 7.1 بالمئة وايه.بي.ان أمرو الهولندي 9.1 بالمئة بعد تكبدهما خسائر في الربع الأول من العام حيث تسببت الجائحة في زيادة مخصصات خسائر القروض.

وهوى سهم دويتشه بنك 6.4 بالمئة بفعل أنباء بأن كبار مديريه سيتنازلون عن أجرهم الثابت لشهر واحد في مسعى لخفض النفقات.

وانحدر سهم أستون مارتن البريطانية للسيارت الفاخرة 16 بالمئة بعد أن أعلنت عن خسارة حادة للربع الأول من العام حيث انخفضت المبيعات بمقدار الثلث تقريبا جراء أزمة فيروس كورونا.