شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "السويدي إليكتريك" بنسبة 7.72% بعد نتائج مالية ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سهم شركة السويدي إليكتريك بنسبة 7.72% خلال جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 8.010 جنيه، وذلك بعد إعلانها عن نتائج مالية ضعيفة، وبلغ حجم التداول على السهم 13.1 مليون سهم بقيمة 105.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 2279 صفقة.

وأعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، حيث بلغت الإيرادات 10.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، بنسبة انخفاض سنوي 4%، وانخفض صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 58.2% ليبلغ 400.1 مليون جنيه، في حين بلغ هامش صافي الربح 3.7% خلال نفس الفترة.

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وأرجع أحمد السويدي العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، سبب الأداء السلبي إلى أن الشركة واجهت سلسلة من التحديات في السوق المصري شأنه شأن الدول الأخرى بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأثيرها السلبي على جميع اقتصادات العالم وقطاعات الرعاية الصحية، لا سيما وأن أنشطة قطاعي الأسلاك والكابلات ومشروعات المقاولات ترتبط بشكل كبير بالأداء العام للاقتصاد الوطني، حيث تتنوع قاعدة عملاء القطاعين بين مختلف الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الإنشاءات والتطوير العقاري والتصنيع.

وكشف "السويدي"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن خططه لمواجهة تراجع الأداء المالي، حيث سيركز على خفض المصروفات التشغيلية والمصروفات العامة الأخرى، في الوقت نفسه ستركز إدارة السويدي على دراسة كل السبل اللازمة لتسريع وتيرة تعافي الإيرادات، مستفيدة من مستويات السيولة النقدية المرتفعة التى تحظى بها الشركة، فضلا عن مركزها المالي القوي الذى يمكنها من تجاوز الأزمة الراهنة.

كما كشف "السويدي"، عن مواصلة الشركة دراسة واستكشاف فرصة تنمية أعمال القطاع عبر الاندماج مع شركات أخرى أو الاستحواذ عليها، سعياً لتعظيم القيمة من أصول الشركة وتحسين قدرتها التنافسية، وسط مختلف الظروف غير المتوقعة.