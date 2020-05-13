شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية.. والواردات فى أدنى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة على غير المتوقع في أحدث أسبوع، إلى جانب مخزونات البنزين، بينما زاد مخزون نواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

هبط مخزون الخام 745 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من مايو أيار إلى 531.5 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 4.1 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ثلاثة ملايين برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.

وتراجع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 593 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وانخفض معدل استغلال طاقة المصافي 2.6 نقطة مئوية.

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 252.9 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات، وذلك مقارنة مع انخفاض 2.2 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع رويترز.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 3.5 مليون برميل إلى 155 مليون برميل، في حين كان المتوقع ارتفاعها 2.9 مليون برميل.

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وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 300 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

وأظهرت البيانات انخفاض صافي الواردات إلى حوالي 1.87 مليون برميل يوميا.

وتراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 300 ألف برميل يوميا إلى 11.6 مليون برميل يوميا، أقل مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2018.