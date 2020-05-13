شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. و"دبى" تربح 3.17 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الثانية على التوالى، وربح رأس المال السوقي 3.17 مليار درهم ليغلق عند مستوى 281.69 مليار درهم، وتصدر سهم شركة داماك العقارية القائمة الخضراء بنسبة نمو 7.75% بعد انضمامه لمؤشر إم.إس.سي.إي للأسواق الناشئة، كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني وتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بعد انضمامه لمؤشر لمؤشر إم.إس.سي.إي، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.55% مدفوعاً بصعود قطاعات قيادية، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثالثة على التوالي، وهبطت بورصة البحرين للجلسة الثامنة على التوالي.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالى، بنسبة 1.52% رابحاً 28.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1921.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.4 مليون سهم محققة ما قيمته 285.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5063 صفقة لعدد 30 سهماً.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.80%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.20%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.97%.

وارتفع 13 سهما ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية بنسبة 7.75%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.04%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.59%، فيما تراجع 14 سهما، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة-أمان بنسبة 3.52%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.12%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.28%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.4 مليون ورقة بقيمة 126.1 مليون درهم.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة الأربعاء، بنسبة 0.5% خاسراً 6.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1232.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 989.2 ألف سهم بقيمة 223.8 ألف درهم.

وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 24.99% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.18%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.6% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.3%.

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كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى أف أتش المالية بنسبة 0.70%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.53% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.31% خاسراً 62.33 ليغلق عند مستوى 4705.18 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.61% خاسراً 82.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5034.62 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% خاسراً 22.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4058.84 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.74%، خاسراً 29.46 نقطة ليغلق عند مستوى 3927.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 106.1 مليون سهم بقيمة 24.9 مليون دينار كويتى عبر 5948 صفقة، وتراجعت بورصة الكويت بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.48%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%.

وجاء سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.64%، يليه سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 9.66%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.64%، فيما تصدر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.32% ثم سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 6.38%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بنسبة 5.92%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% رابحاً 36.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6721.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.82% خاسراً 340.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6723.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.6 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال.

وارتفع 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 8.76%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.95%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.24%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.46%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.13%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.27%.

وارتفع 119 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مسك"، بنسبة 10%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 9.09%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.69%، فيما تراجع 63 سهماً على رأسها سهم "ساب" بنسبة 6.13%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 5.54%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 4.99%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 388.5 مليون ريال سعودي.