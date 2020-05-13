شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "حديد عز" بنسبة 6.25% بعد حذفه من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سهما حديد عز وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بعد استبعادهما من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، مورجان ستانلي سابقاً للأسهم الصغيرة، خلال المراجعة النصف السنوية، وهبط السهم الأول بنسبة 6.25% ليغلق عند مستوى 6.450 جنيه بحجم تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 36.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 1222 صفقة، وهبط السهم الثاني بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 3.3 جنيه للسهم بحجم تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 403 صفقة.
في المقابل ارتفع سهما ابن سينا فارما، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بعد انضمامها للمؤشر، حيث ارتفع السهم الأول بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 8.910 جنيه للسهم، بحجم تداول 654.9 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 259 صفقة، وصعد السهم الثاني بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12.010 جنيه، بحجم تداول 617.7 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 47 صفقة.
وترتكز معايير الانضمام لمؤشر "إم إس سي أي" على نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات، وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر 4 أسواق عربية أبرزها الإمارات والسعودية ومصر، علماً بأنه يخضع إلى مراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام.
وتأتي أهمية هذا المؤشر، في أن المستثمرون الأجانب يعتمدون على مكونات المؤشر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية؛ حيث يقومون بتركيز استثماراتهم في الأسواق بناءً على انتقاء الأسهم المقيدة به.
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