شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي قوي بعد الوصول إلى حاجز 1.0900 اليوم، ليتداول بسلبية ويهاجم مستوى 1.0840 ويستقر دونه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار الهابط وإيقاف السيناريو الإيجابي المقترح اليوم، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية دون المستوى الأخير سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو 1.0700 مبدئياً.

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