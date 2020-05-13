شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه نحو الارتفاع عقب تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وصرح رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بأنهم وفريقه يعملون على على تبني سياسات نقدية داعمة للاقتصاد الأمريكي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا السلبية على العديد من القطاعات الاقتصادية.



ورغم تصريحات سابقة باتخاذ كافة الإجراءات والأدوات النقدية المتاحة لدى البنك المركزي، إلا أن "باول" شدد على عدم لجوء الاحتياطي الاتحادي لتبني فائدة سالبة.

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ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 1.3% خلال أبريل/نيسان الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.5%.



ولا تزال أزمة فيروس "كورونا" تطل برؤوسها السلبية على الأسواق العالمية مع ترقب إعادة فتح عدد من الاقتصادات بعد أسابيع من الإغلاق خشية تفشي المرض.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.5 نقطة.