شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره رغم تراجع المخزونات في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل المخاوف بشأن إجراءات إعادة فتح الاقتصاد وعدم اليقين حيال تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة "كورونا".



ووقع الخام تحت وطأة الضغوط على الرغم من بيانات أعلنتها إدارة معلومات الطاقة بانخفاض مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي مخالفة توقعات بارتفاعها بحوالي 4.8 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية عن انخفاض مخزون الخام بنحو 7.6 مليون برميل في نفس الفترة.

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وفي سياق آخر، يرى محللون بأن إجراءات إعادة فتح الاقتصادات حول العالم لن تكون كافية لدعم الطلب على النفط وغيره من السلع خاصة مع تكهنات أخرى بتباطؤ التعافي من كارثة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.4% إلى 24.89 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 26.4 دولار وأقل سعر عند 24.7 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 3.1% إلى 29.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 30.5 دولار وأقل سعر عند 28.9 دولار.