شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض بعد مضاعفة البنك المركزي لحجم التيسير الكمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الأربعاء عقب قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وحجم التيسير الكمي في إطار الجهود لدعم الاقتصاد النيوزلندي في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وتماشياً مع توقعات المحللين على نحو واسع النطاق، أبقى البنك المركزي النيوزلندي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير.



وضاعف البنك المركزي من حجم برنامجه للتيسير الكمي حيث ينوي شراء أصول بقيمة 27 مليار دولار إضافية على مدار الأشهر الاثنى عشر المقبلة.

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وعلى أثر ذلك، فإن حجم برنامج مشتريات الأصول الذي أطلقه البنك المركزي النيوزلندي رداً على تداعيات "كورونا" يرتفع إلى ستين مليار دولار.



وذكر البنك المركزي أيضاً بأنه ينوي الإبقاء على الفائدة قرب الصفر (0.25%) دون تغيير لمدة اثني عشر شهراً على الأقل أي خلال عام 2021 أيضاً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 0.5994، وسجل أعلى سعر عند 0.6098 وأقل سعر عند 0.5987.