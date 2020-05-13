شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يهبط 2% أدنى مستوى 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء متأثرة بعدم اليقين العالمي بشأن إجراءات إعادة فتح عدد من الاقتصادات الصناعية.



وكانت السلع والمعادن الصناعية قد تلقت دعماً من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ودول أخرى كالمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها في آسيا عن خطوات من شأنها إعادة فتح الاقتصادات.

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هذا، ويخشى البعض من تفاقم أزمة فيروس كورونا بشكل أكبر على الصحة العامة وزيادة عدد الإصابات والوفيات بالمرض لو أعيد فتح المتاجر وعدد من القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش عند 99.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 100.09 دولار وأقل سعر عند 99.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 1783.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1839.6 دولار بينما سجل أقل سسعر عند 1770 دولارا للأوقية.