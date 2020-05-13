ستاندرد آند بورز وداو يفتحان على هبوط بعد تصريحات لباول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بورصة نيويورك بالحي المالي في مانهاتن يوم 26 أبريل 2020

تراجع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز عند الفتح يوم الأربعاء مع تحذير جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من ركود ممتد بسبب فيروس كورونا وتبديده التكهنات بشأن أسعار فائدة أقل من الصفر.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 62.62 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة إلى 23702.16 نقطة، ونزل ستاندرد آند بورز 6.05 نقطة أو 0.21 بالمئة ليسجل 2864.07 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.49 نقطة أو 0.04 بالمئة ليصل إلى 9006.05 نقطة.