شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات متأثرة بتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فضلا عن صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وأكد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" على أن أعضاء الاحتياطي الاتحادي يعملون على تبني سياسات نقدية داعمة للاقتصاد الأمريكي في ظل تداعيات فيروس كورونا السلبية على العديد من القطاعات.

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وأكد "باول" أن الاحتياطي الاتحادي لن يلجأ لتبني فائدة سالبة رغم تصريحاته السابقة بأن البنك المركزي سيتخذ كل ما يلزم من أدوات لدعم الاقتصاد.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 1.3% خلال أبريل/نيسان الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% ( ما يعادل 160نقطة) إلى 23639 نقطة، كما انخفض "إس آند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 2865 نقطة، بينما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 9052 نقطة.