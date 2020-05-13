شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزون النفط في الولايات المتحدة على عكس التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة في بياناتها الرسمية عن انخفاض مخزون النفط في أمريكا 700 ألف برميل على 531.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 4.8 مليون برميل.



وانخفضت مخزونات البنزين بحوالي 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 252.9 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون المقطرات بـ3.5 مليون برميل إلى 155 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات غير رسمية عن ارتفاع مخزون النفط 7.6 مليون برميل.